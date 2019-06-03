Космический корабль компании SpaceX отстыкуется от МКС и вернется на Землю

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в понедельник должен расстыковаться с Международной космической станцией (МКС) и затем после схождения с орбиты совершить приводнение у побережья Калифорнии в Тихом океане, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

По данным американского космического агентства, приводнение спускаемого аппарата планируется в Тихом океане в 325 км от города Лонг-Бич. "Грузовик" доставит на Землю более 1,9 тонн груза, в том числе результаты ценных научных экспериментов, проведённых на МКС. Контролировать процесс расстыковки будет член экипажа МКС канадский астронавт Давид Сен-Жак

Отстыковка грузового корабля от американского сегмента МКС - модуля Harmony будет осуществлена с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, которая после отвода "грузовика" на безопасное расстояние от станции выпустит его для последующего схода с орбиты.

Как сообщалось, выведенный на орбиту 4 мая ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX грузовой космический корабль Cargo Dragon через два дня успешно состыковался с МКС.

Он доставил на станцию около 2,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это уже 17-й по счету полет Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и американской компанией SpaceX, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

После того, как Cargo Dragon покинет МКС, к ней останутся пристыкованными американский "грузовик" Cygnus корпорации Northrop Grumman, два российских грузовых корабля "Прогресс" и два пилотируемых корабля "Союз".

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.