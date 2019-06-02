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Врачи сообщили о восьми попавших в больницу после ДТП в Ростовской области

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Восемь пострадавших, в том числе трое детей, доставлены в больницу после ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Аксайском районе Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в минздраве региона в воскресенье.

По данным представителя ведомства, их привезли в центральную районную больницу.

Ранее со ссылкой на управление МВД России по Ростовской области сообщалось, что в аварии с участием грузовика и автобуса на трассе М-4 "Дон" (1049 км) пострадали девять человек.

По предварительной информации, водитель автобуса столкнулся с грузовым автомобилем "Ман", который на "зебре" пропускал пешеходов. После этого автобус по касательной задел стоящие KIA Rio и грузовик Renault.

Ростовская область М-4 Дон

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