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В Ростовской области 15 человек пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Пятнадцать человек госпитализировали после ДТП с участием автобуса и грузовика в Аксайском районе Ростовской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

"Авария произошла на трассе М-4 "Дон" около 13:40 по Москве. В аварии с участием пассажирского автобуса "Новочеркасск-Ростов" и грузового автомобиля пострадали 15 человек, из них трое детей", - сообщил собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ростовская область

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