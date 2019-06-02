Вдова Вороненкова назвала имя человека, которого она считает заказчиком убийства

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Оперная певица Мария Максакова призвала Следственный комитет России проверить Дениса Панаитова на причастность к убийству ее мужа, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

В воскресном эфире программы "Новые русские сенсации" телеканала НТВ Максакова заявила, что с другом Вороненкова - Панаитовым - была договоренность об обмене его киевской квартиры на московскую жилплощадь супругов в комплексе "Москва-сити". По данным канала, сделка была заключена 22 марта 2017 года - за сутки до убийства Вороненкова.

Максакова заявила, что дочь Вороненкова от первого брака - Екатерина - выступала посредником при оформлении квартиры в "Москве-сити". По словам вдовы Вороненкова, Панаитов выдал девушке расписку о том, что она получила 38 миллионов рублей, но она позднее опровергла факт передачи денег, заявив, что употребляла наркотические и психотропные вещества. Максакова отметила, что после завершения сделки девушка пропала, а у самой певицы пытались отобрать квартиру в Киеве, которая ей должна была достаться по итогам сделки.

"Я хочу обратиться к Александру Ивановичу Бастрыкину, я прошу считать все сказанное мною в этой передаче официальным заявлением", - сказала Максакова в эфире НТВ.

Ранее Максакова обвиняла в причастности к убийству Вороненкова своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина. В марте 2018 года он был объявлен на Украине в розыск.

Как сообщалось, в октябре 2018 года группа неизвестных пыталась захватить киевскую квартиру Максаковой. В киевской прокуратуре отмечали, что в доме в это время находились сын певицы и няня. Неизвестные вели себя агрессивно, сменили на дверях замки и требовали освободить помещение.

Вороненков был убит 23 марта 2017 года на бульваре Шевченко в центре Киева.