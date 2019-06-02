Что произошло за день: воскресенье, 2 июня

Снос бюста маршала Жукова в Харькове, угроза участию российской сборной в Олимпиаде-2020 и версия вдовы Вороненкова о заказчике его убийства

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- The Sunday Times рассказала о риске отстранения российской сборной от участия в Олимпиаде-2020. По данным издания, такое решение может быть принято по итогам расследования допингового скандала в отношении российского легкоатлета Данила Лысенко. Предполагается, что руководство ВФЛА покрывало спортсмена в его попытке избежать наказания за пропуск допинг-проб.

- Националисты свалили с постамента бюст маршала СССР Георгия Жукова в Харькове. Инцидент произошел в рамках акции, которую активисты устроили, чтобы помешать съезду партии "Доверяй делам" с участием глав Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова. Радикалы также распылили слезоточивый газ, из-за чего трое полицейских получили ожоги глаз. Харьковская полиция открыла уголовное производство.

- Владимир Познер попал в базу украинского сайта "Миротворец". Сам журналист связал такое решение с его поездкой в Ялту в апреле в качестве председателя жюри конкурса "ТЭФИ-Капитал". Познер отметил, что "комментировать глупости - дело пустое".

- Мария Максакова назвала имя человека, которого она считает заказчиком убийства своего мужа Дениса Вороненкова. В эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ она призвала Следственный комитет России проверить друга Вороненкова Дениса Панаитова на причастность к преступлению. По словам Максаковой, Панаитов совершил аферу, воспользовавшись заключенной с супругами сделкой об обмене их квартиры в "Москве-сити" на принадлежавшую ему жилплощадь в Киеве.

- "Газпром" довел объемы добычи газа в мае 2019 года до восьмилетнего максимума. Расчеты "Интерфакса" свидетельствуют, что за год майская добыча выросла на 9% - примерно до 43,6 млрд кубометров. Выше добыча была в мае 2011 года - тогда она достигала 44,89 млрд кубометров.

- Москвичей на следующей неделе ждет жаркая безветренная погода без осадков. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что со среды и до следующего воскресенья дневная температура будет достигать отметок от +27 до +31 градусов.