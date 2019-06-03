В ЯНАО возбудили дело об убийстве двух полицейских и жены одного из них

По предварительным данным, преступление произошло на почве личного конфликта

Архивное фото Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с обнаружением тел двух полицейских и женщины в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

"По факту обнаружения тел двух сотрудников полиции и супруги одного из них с огнестрельными ранениями возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, тело полицейского 1985 года рождения с огнестрельным ранением груди было обнаружено в понедельник утром в Ноябрьске в салоне машины, припаркованной за зданием котельной. Примерно в это же время в помещении опорного пункта полиции было найдено тело второго участкового с огнестрельным ранением головы.

Кроме того, в квартире обнаружено тело жены участкового также с огнестрельными ранениями.

На местах происшествий работают три следственно-оперативные группы. В Ноябрьск дополнительно командирована следственная группа из сотрудников отдела криминалистики следственного управления.

Пресс-служба УМВД по ЯНАО сообщает, что в связи с инцидентом будет проведена служебная проверка.

"По предварительным данным, трагедия произошла на почве личного конфликта между сотрудниками, не связанного со служебной деятельностью", - говорится в сообщении.

По итогам служебной проверки должностные лица, ответственные за морально-психологическую подготовку в подразделении, будут привлечены к ответственности.