В одном из городов ЯНАО найдены тела двух полицейских

Специалисты центрального аппарата МВД России уже выехали а Ноябрьск для выяснения причин случившегося

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Ноябрьске в понедельник найдены тела двух полицейских. Одного обнаружили в машине в районе Оболони, второго - в опорном пункте полиции на улице Изыскателей, сообщила местная телекомпания "Миг ТВ".

Начата доследственная проверка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила агентству, что сотрудники центрального аппарата министерства уже направлены в регион для выяснения обстоятельства гибели участковых.

Волк также рассказала, что будет дана правовая оценка действий руководителей, ответственных за морально-психологическую подготовку в подразделении. "Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", -подчеркнула представитель МВД.