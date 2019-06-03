Поиск

В одном из городов ЯНАО найдены тела двух полицейских

Специалисты центрального аппарата МВД России уже выехали а Ноябрьск для выяснения причин случившегося

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Ноябрьске в понедельник найдены тела двух полицейских. Одного обнаружили в машине в районе Оболони, второго - в опорном пункте полиции на улице Изыскателей, сообщила местная телекомпания "Миг ТВ".

Начата доследственная проверка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила агентству, что сотрудники центрального аппарата министерства уже направлены в регион для выяснения обстоятельства гибели участковых.

Волк также рассказала, что будет дана правовая оценка действий руководителей, ответственных за морально-психологическую подготовку в подразделении. "Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", -подчеркнула представитель МВД.

ЯНАО Ноябрьск МВД СКР

Новости

К расследованию убийства бывшего спецназовца подключился центральный аппарат СК

ПМЭФ-2019

В Кремле заявили, что не уполномочены разрешать Калви посетить ПМЭФ

Tinder попал под "закон Яровой"

Tinder попал под "закон Яровой"

Рестораторы предложили Роспотребнадзору свести СанПиНы к минимуму

"Победа" заявила об отсутствии дефектов у своих Boeing-737 NG

Из ФСИН уволят "крыс" и "предателей" после банкета в орловской колонии

Из ФСИН уволят "крыс" и "предателей" после банкета в орловской колонии

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 116 человек

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

РПЦ не откажется от планов на кафедральный собор в центре Екатеринбурга

РПЦ не откажется от планов на кафедральный собор в центре Екатеринбурга

Неизвестный напал с топором и тесаком на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска

В России предложили создать базу данных о болезнях мигрантов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');