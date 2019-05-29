Звезда "Игры престолов" попал в клинику из-за алкоголя и стресса

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Исполнитель роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов" Кит Харрингтон проходит лечение в элитной клинике из-за стресса и проблем с алкоголем, сообщает New York Post.

32-летний британский актер в прошлом месяце сам обратился за помощью и был госпитализирован в клинику Prive-Swiss в Коннектикуте. Предположительно, это произошло за несколько недель до выхода последней серии "Игры престолов" 19 мая.

Издание утверждает, что на Харрингтона повлияло завершение сериала, и он проходит лечение в связи со стрессом, истощением и проблемами с алкоголем. Представитель актера заявил, что исполнитель роли Джона Сноу воспользовался перерывом в съемках, чтобы "заняться личными вопросами в специализированном центре".

Ранее Харрингтон уже заявлял, что его пугала популярность, которую он получил с выходом "Игры престолов".