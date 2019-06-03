Х5 нашла партнеров для открытия аптечных пунктов выдачи заказов в "Пятерочках"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - X5 Retail Group подписала соглашение с компаниями "Медэкспорт - Северная Звезда" и "Здравсервис", являющимися участниками аптечного партнерства IRIS (Integrated Retail Investment Strategies).

Стороны договорились об открытии до конца 2025 года 950 аптечных пунктов выдачи заказов (АПВЗ) в магазинах "у дома" "Пятерочка", сообщил ритейлер.

"Медэкспорт - Северная Звезда" и "Здравсервис" на условиях долгосрочной аренды откроют аптеки, в которых будут выдаваться интернет-заказы. Их доставка в АПВЗ будет осуществляться за счет логистической инфраструктуры X5 через собственные сортировочные центры компании.

В рамках проекта планируется провести релокацию значительного количества собственных существующих аптек компаний в соседние "Пятерочки". Кроме того, стороны договорились, что аналогичные партнерские условия будут распространяться на всех участников IRIS.

"Стратегия Х5 не предусматривает открытия собственных аптек. При этом наличие данного сервиса в магазинах является важным дополнительным удобством для наших гостей. Соглашение с участниками аптечного партнерства IRIS позволяет существенно увеличить количество аптек в наших магазинах и одновременно создает дополнительные возможности для развития технологической платформы почтовых сервисов Х5", - отметил директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group Игорь Плетнев, процитированный в сообщении.

Омниканальная модель - часть стратегии X5 Retail Group. В 2017 году ритейлер запустил собственный онлайн-магазин супермаркета "Перекресток" в Москве, в 2018 году - в Санкт-Петербурге. С прошлого года компания начала размещать постаматы в своих магазинах (супермаркетах "Перекресток", магазинах "у дома" "Пятерочка" и гипермаркетах "Карусель"). Кроме того, Х5 начала тестировать сервис click & collect в магазинах всех трех форматов и доставку продуктов в ближайшие домохозяйства из 30 магазинов "Пятерочка" на юге Москвы.

На данный момент 2,4 тыс. магазинов Х5 уже оборудованы точками выдачи, через которые ежедневно выдается более 7 тыс. посылок. К концу 2020 года почтовые услуги будут представлены в подавляющем большинстве магазинов Х5.