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Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве ветерана спецназа ГРУ Белянкина

По данным СМИ, погибший был награжден за участие в боях за сирийские Пальмиру и Алеппо

Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве ветерана спецназа ГРУ Белянкина
Местные жители несут цветы к месту гибели ветерана боевых действий Никиты Белянкина
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Подмосковные полицейские задержали двух участников драки в Красногорске, в которой погиб бывший спецназовец ГРУ, сообщила "Интерфаксу" представитель областного главка полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемых в Москве. Это уроженцы одной из стран СНГ 1977 и 1982 годов рождения. По данным полиции, они были участниками драки 1 июня в поселке Путилково, в ходе которой погиб бывший боец спецназа ГРУ, а местный житель 1991 года рождения был госпитализирован с ножевым ранением.

В скором времени задержанных доставят в следственные органы, сказала представитель главка полиции.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании по подозрении в убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске двух мужчин 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них в преступлении устанавливается, уточнила она "Интерфаксу".

Она добавила, что по местам жительства задержанных проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей.

Убийство воевавшего против ИГ Белянкина

По данным следствия, ночью 1 июня 24-летний Никита Белянкин стал очевидцем массовой драки возле кафе в Красногорске. Он вмешался в конфликт, чтобы помочь незнакомцу, получившему ножевое ранение. Белянкин сделал несколько предупредительных выстрелов из травматического пистолета, но в этот момент один из участников драки ударил его ножом в сердце. Мужчина скончался на месте, а участники драки скрылись с места преступления.

Накануне в СКР сообщили, что установлены участники драки, в которой был убит ветеран боевых действий Белянкин.

По данным газеты "Коммерсантъ", ветеран боевых действий Белянкин служил по контракту в подразделении ГРУ Минобороны и как минимум дважды бывал в служебных командировках в Сирии. Там он, по данным СМИ, участвовал в боях за Пальмиру и Алеппо. За это Белянкин был отмечен ведомственными наградами и представлен к государственной.

Красногорск Подмосковье Никита Белянкин

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