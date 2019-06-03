В Подмосковье установили участников массовой драки, где погиб бывший спецназовец

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Следствие установило участников драки в подмосковном Красногорске, в которой был убит ветеран боевых действий Никита Белянкин, сообщили в понедельник в областном главке Следственного комитета.

Следователи провели осмотр по адресам предполагаемых участников драки. Назначены медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая экспертизы, ведется анализ записей с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели.

В СК заявили, что убитый являлся бывшим военнослужащим, ветераном боевых действий. Как сообщает ряд Telegram-каналов, Белянкин был сотрудником ГРУ.

По данным следствия, ночью 1 июня 24-летний Белянкин стал очевидцем массовой драки возле кафе в Красногорске. Он вмешался в конфликт, чтобы помочь незнакомцу, получившему ножевое ранение. Белянкин сделал несколько предупредительных выстрелов из травматического пистолета. В этот момент один из участников драки ударил его ножом в сердце; мужчина скончался на месте.

Нападавшие с места происшествия скрылись.