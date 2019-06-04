Грунтовые воды размыли дорогу вдоль БАМа на севере Байкала

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта ограничено между населенными пунктами Новый Уоян и Янчукан в Северо-Байкальском районе республики Бурятии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МЧС па региону.

"На участке автодороги Северобайкальск-Таксимо произошел подъем грунтовых вод и размытие 250 метров автодорожного полотна", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на месте организованы аварийно-восстановительные работы с привлечением пяти единиц техники.

Автомобильная дорога от Северобайкальска до Таксимо имеет протяженность 427 км, фактически проходит вдоль Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ).