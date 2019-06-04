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"Яндекс" предложил выполнять "закон Яровой", не нарушая права пользователей

В законе нет требования передавать спецслужбам ключи расшифровки всего трафика, отмечают в компании

"Яндекс" предложил выполнять "закон Яровой", не нарушая права пользователей
Фото: Максим Стулов, Ведомости/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Закон Яровой", который обязывает интернет-компании предоставлять спецслужбам ключи шифрования переписки отдельных пользователей, не предусматривает передачу им ключей, необходимых для расшифровки всего трафика. Об этом в пресс-службе "Яндекса" заявили "Интерфаксу".

Этот закон можно выполнять, не нарушая права пользователей на приватность, считают в компании.

"Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка", - говорится в заявлении "Яндекса".

Так он прокомментировал публикации о том, что несколько месяцев назад ФСБ запросила у сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" ключи шифрования данных пользователей. По сведениям источников РБК, "Яндекс" до сих пор это требование не удовлетворил. За отказ выполнить аналогичное требование ФСБ с весны 2018 года в России блокируют мессенджер Telegram.

"Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" внесены реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор."Пакет Яровой" обязывает участников реестра выполнять запросы спецслужб.

По данным источника РБК на IT-рынке, ФСБ потребовала предоставить ей сессионные ключи, которые "дают доступ не только, например, к сообщениям в почте, но и позволяют анализировать весь трафик от пользователей к находящимся в реестре ОРИ сервисам "Яндекса". В интернет-компании считают, что ФСБ слишком широко трактует "закон Яровой", добавил он. В ФСБ на запрос РБК о комментарии не ответили.

Яндекс ФСБ

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