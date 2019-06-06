В правительстве пообещали оградить "Яндекс" от чрезмерного административного давления

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ сделает все, чтобы "Яндекс" не пострадал от чрезмерного административного давления, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Максим Акимов в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с публикациями о требовании ФСБ к компании передать ключи шифрования.

"Яндекс" очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали", - сказал Акимов.

В начале недели появилась информация о том, что несколько месяцев назад ФСБ запросила у сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" ключи шифрования данных пользователей. По сведениям источников РБК, "Яндекс" до сих пор это требование не удовлетворил.

За отказ выполнить аналогичное требование ФСБ с весны 2018 года в России блокируют мессенджер Telegram.

Позже в "Яндексе" заявили, что исполнение требования законодательства о предоставлении спецслужбам необходимой информации возможно без нарушения прав пользователей на приватность.