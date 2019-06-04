СКР начал проверку из-за сработавшего датчика разгерметизации в самолете Москва-Берлин

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Следователи начали доследственную проверку по факту срабатывания датчика разгерметизации в самолете Москва-Берлин, который вернулся в столичный аэропорт "Внуково", сообщила "Интерфаксу" представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК Елена Марковская.

Она напомнила, что по, предварительным данным, на высоте 10,5 тыс. метров сработал датчик разгерметизации, в связи с чем командир воздушного судна принял решение вернуться в московский аэропорт.

На месте происшествия, по словам Марковской, работает следственно-оперативная группа.

Ранее во вторник в пресс-службе авиакомпании Utair "Интерфаксу" сообщили, что в самолете Москва-Берлин на 40-й минуте полета выпали кислородные маски. Командир предупредил наземные службы и пассажиров об аварийном снижении и вернулся во "Внуково". Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В авиакомпании сообщили, что самолет проверят наземные службы, а авиакомпания предоставит пассажирам резервный борт.