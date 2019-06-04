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Летевший в Берлин Boeing вернулся во "Внуково" из-за выпавших кислородных масок

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В салоне пассажирского "Боинга" авиакомпании Utair после вылета в Берлин сработал выброс кислородных масок, самолет благополучно вернулся в Москву, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании во вторник.

"После вылета из Внуково на 40 минуте полета Boeing-737, направлявшемся в Берлин, выпали кислородные маски. Командир предупредил наземные службы и пассажиров об аварийном снижении и вернулся во Внуково. Посадка произошла благополучно", - сказали в пресс-службе.

Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, все чувствуют себя нормально. Самолет проверят наземные службы, авиакомпания предоставит пассажирам резервный борт.

Utair обещает, что лайнер вылетит в Берлин ориентировочно в 15:00.

Boeing-737 Внуково

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