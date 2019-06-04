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В Госархиве не поверили в исчезновение останков Романовых из Новоспасского монастыря

В Госархиве не поверили в исчезновение останков Романовых из Новоспасского монастыря
Усыпальница Романовых на территории Новоспасского ставропигиального мужского монастыря
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Бывший директор Государственного архива РФ Сергей Мироненко считает ошибочной информацию об исчезновении останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии из Новоспасского монастыря.

"Никуда они не исчезали, я не знаю точно, но на 90% уверен, что они там и продолжают быть. Как мне сказал Алексей Алексеевич Венедиктов с "Эха Москвы", новый наместник монастыря (приемная наместника Дионисия - ИФ) говорит, что их там якобы нет. Так это ерунда. Спросите у прежнего наместника, митрополита Саввы (сейчас управделами Московской патриархии - ИФ)", - сказал "Интерфаксу" Мироненко, который сейчас занимает должность научного руководителя Госархива.

Он подчеркнул, что останки несколько лет назад были переданы Государственным архивом в Новоспасский монастырь "для дальнейшего исследования".

Ранее ряд СМИ сообщил, что останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии не хранятся в Новоспасском соборе. По данным одного из сетевых изданий, останки якобы были уничтожены в результате неудачных опытов.

Экспертиза останков

В сентябре 2015 года СКР возобновил расследование по уголовному делу о гибели последней российской царской семьи. 23 сентября 2015 года в Петропавловском соборе Петербурга в присутствии представителей Церкви были изъяты пробы из предполагаемых скелетов Николая II и его супруги, а также из одежды деда последнего императора - Александра II, в которой тот был в момент убийства. Новая генетическая экспертиза подтвердила подлинность черепов Николая II и императрицы Александры Федоровны. В ноябре 2015 года было проведено вскрытие гробницы Александра III.

В РоссииСК подвел итоги экспертизы останков семьи Николая IIСК подвел итоги экспертизы останков семьи Николая IIЧитать подробнее

Затем началось сравнение генетических материалов Николая II и его супруги с генетическим материалом Алексея и Марии, установление генотипа Александра III, выявление гемофилии в останках императрицы Александры Федоровны, ее дочерей и цесаревича Алексея. Кроме того, планировалось завершить исследование крови на одежде Александра II, предстояла работа по слугам и приближенным Николая II, которые были казнены вместе с царской семьей.

В декабре 2015 года Мироненко сообщал "Интерфаксу", что останки двух детей последнего российского императора Николая II - цесаревича Алексея и великой княжны Марии переданы Русской православной церкви и находятся в Новоспасском монастыре.

Летом 2018 года официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила, что повторное комплексное исследование подтвердило подлинность останков императора Николая II и его семьи, расстрелянных 100 лет назад в Екатеринбурге.

Расстрел царской семьи

В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по постановлению исполкома Уральского облсовета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, руководимого большевиками, был совершен расстрел российского императора Николая II и его семьи.

В июле 1991 года на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором находились останки девяти человек. Они, по мнению следствия, принадлежали членам царской семьи - Николаю II, его супруге, их дочерям - Ольге, Татьяне, Анастасии, а также доктору и слугам.

После вскрытия захоронения под Екатеринбургом и проведения экспертиз останки членов царской семьи были захоронены в 1998 году в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

29 июля 2007 года при проведении археологических раскопок к югу от места первого захоронения были найдены останки еще двух человек. Многочисленные экспертизы утверждают, что останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и его сестре Марии.

Сергей Мироненко Романовы

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