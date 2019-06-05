Спикер Заксобрания Петербурга отшутился в ответ на вопрос о незадекларированной даче

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров в среду ушел от ответа на вопрос журналистов о его регулярных визитах на дачу в Курортном районе Петербурга, которой нет в его декларации.

Когда его попросили прокомментировать расследование "Новой газеты" о государственной резиденции К-13, Макаров решил отшутиться.

"Я бываю не только на К13, но и на К1, на К2, на К3, на К4, на К5. Я уже ответил отдельным коллегам, что мы там проводим военный совет, где планируем операцию по захвату острова в Индийском океане для размещения там базы атомных подводных лодок, которые мы делаем на фабрике "Красное знамя" на Петроградской стороне", - сказал он.

"Я приезжал (в резиденцию К13 - ИФ) и буду приезжать. Это требуется для дел. И регулярно буду приезжать в разные, в том числе и государственные резиденции для решения вопросов, которые требуют участия председателя Законодательного собрания", - добавил Макаров.

Ранее "Новая газета" опубликовала расследование, касающееся незадекларированной недвижимости Макарова. В публикации утверждается, что Макаров пользуется государственной резиденцией К13 в Курортном районе, не указывая ее в ежегодной декларации.