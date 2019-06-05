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Морозов покинул пост врио главы Астраханской области ради спецслужб

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Вынужденная отставка врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова обусловлена семейными обстоятельствами, сообщил высокопоставленный источник.

По словам собеседника агентства, "Морозов в дальнейшем будет работать в одной из российских спецслужб".

Источник отметил, что по майским опросам "положительный рейтинг Морозова составил 57-58%". "Таким образом, он однозначно выигрывал бы выборы уже в первом туре", - подчеркнул источник.

В среду, 5 июня, президент РФ Владимир Путин принял отставку Морозова по собственному желанию, сообщила пресс-служба Кремля.

По ее информации, временно исполняющим обязанности губернатора назначен Игорь Бабушкин.

Морозов был назначен временно исполняющим обязанности астраханского губернатора указом президента РФ 26 сентября 2018 года. До этого он занимал пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.

Астраханская область Сергей Морозов

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