Поиск

Путин отправил в отставку врио губернатора Астраханской области

Путин отправил в отставку врио губернатора Астраханской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова по собственному желанию и назначил на его место Игоря Бабушкина, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

Путин предложил Морозову возглавить Астраханскую область в прошлом сентябре, после того, как бывший глава региона Александр Жилкин "обратился с просьбой перевести его на другое место работы".

До осени 2018 года Морозов был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы.

Игорь Бабушкин в сентябре 2018 года был назначен заместителем полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщается на сайте полпредства.

Он родился 5 апреля 1970 г. в Рыбинске Ярославской области.

Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верхового Совета РФ, Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ и АНО ВПО "Институт менеджмента, экономики и инноваций".

С 1992 по 2012 проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России.

С 2013 по 2018 являлся заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Полковник запаса.

Астраханская область

Новости по теме

Новости

Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

ПМЭФ-2019

ФСИН организует поездку Калви на ПМЭФ, если следователи его отпустят

ФСИН организует поездку Калви на ПМЭФ, если следователи его отпустят

Морозов покинул пост врио главы Астраханской области ради спецслужб

ПМЭФ-2019

Во время ПМЭФ стоимость самых дорогих номеров в отелях Петербурга превысила 3 млн рублей

Матвиенко предложила заложить в бюджете средства на защиту россиян за рубежом

Матвиенко предложила заложить в бюджете средства на защиту россиян за рубежом

Спикер Заксобрания Петербурга отшутился в ответ на вопрос о незадекларированной даче

Предъявлено обвинение предполагаемому убийце ветерана ГРУ Белянкина

Предъявлено обвинение предполагаемому убийце ветерана ГРУ Белянкина

РФ передала КНДР очередную партию пшеницы в качестве гуманитарной помощи

После отказа нижегородской турбазы принять людей с ВИЧ завели уголовное дело

Работа информационной системы ГИБДД восстановлена

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');