Путин отправил в отставку врио губернатора Астраханской области
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова по собственному желанию и назначил на его место Игоря Бабушкина, сообщает в среду пресс-служба Кремля.
Путин предложил Морозову возглавить Астраханскую область в прошлом сентябре, после того, как бывший глава региона Александр Жилкин "обратился с просьбой перевести его на другое место работы".
До осени 2018 года Морозов был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы.
Игорь Бабушкин в сентябре 2018 года был назначен заместителем полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщается на сайте полпредства.
Он родился 5 апреля 1970 г. в Рыбинске Ярославской области.
Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верхового Совета РФ, Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ и АНО ВПО "Институт менеджмента, экономики и инноваций".
С 1992 по 2012 проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России.
С 2013 по 2018 являлся заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Полковник запаса.