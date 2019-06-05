Путин отправил в отставку врио губернатора Астраханской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова по собственному желанию и назначил на его место Игоря Бабушкина, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

Путин предложил Морозову возглавить Астраханскую область в прошлом сентябре, после того, как бывший глава региона Александр Жилкин "обратился с просьбой перевести его на другое место работы".

До осени 2018 года Морозов был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы.

Игорь Бабушкин в сентябре 2018 года был назначен заместителем полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщается на сайте полпредства.

Он родился 5 апреля 1970 г. в Рыбинске Ярославской области.

Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верхового Совета РФ, Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ и АНО ВПО "Институт менеджмента, экономики и инноваций".

С 1992 по 2012 проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России.

С 2013 по 2018 являлся заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Полковник запаса.