Литва вернет в Москву ранее отозванного посла

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Посол Рямигиюс Мотузас, отозванный в апреле для консультаций, на следующей неделе возвращается в Москву, где он возглавляет посольство Литвы в России, сообщил в среду МИД республики.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили о завершении внутренней служебной проверки, во время которой установлено, что Мотузас не совершал служебного проступка.

В апреле МИД Литвы отозвал Мотузаса для консультаций. Такое решение принято по двум причинам - посла хотели допросить по делу о выдаче визы взятку; кроме того, ему стали поступать угрозы из-за "дела 13 января".

Отмечалось, что статус спецсвидетеля присваивается в том случае, если лицо опрашивается о его действиях, но оснований для предъявления подозрений недостаточно.

Обвинения по делу о торговле влиянием предъявили бывшему долголетнему дипломату Римантасу Шидлаускасу, гражданину России, владельцу банка Ринату Насырову и предпринимателю Альбинасу Беляускасу. Прокуроры утверждают, что Шидлаускас за взятку пообещал повлиять на определенных лиц с тем, чтобы Насырову была выдана шенгенская виза.

В конце марта Вильнюсский окружной суд признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова. Головатова суд заочно осудил на 12 лет лишения свободы, а Язова - на 10 лет.