Прокуратура проверит коллег заммэра Нягани, сдававшего квартиру под бордель

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В администрации Нягани (ХМАО) началась антикоррупционная проверка после того, как выяснилось, что заместитель главы города сдавал свою квартиру под бордель, сообщили в четверг "Интерфаксу" в региональной прокуратуре.

Основанием для проверки стали сведения о том, что чиновник скрывал доход, полученный от сдачи квартиры в аренду.

В прокуратуре пояснили, что замглавы города Нягани проходил свидетелем по уголовному делу об организации занятия проституцией: чиновник сдавал свою квартиру женщине, организовавшей в ней бордель. В результате чего и вскрылся факт сокрытия доходов.

"В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города, отвечающих за анализ сведений о доходах. Не исключено, что в рамках проверки будут выявлены другие факты нарушения антикоррупционного законодательства", - сказал собеседник агентства.

В администрации Нягани агентству сообщили, что скрывший доходы от сдачи квартиры замглавы Виктор Манухин написал заявление об увольнении.