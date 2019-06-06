Поиск

Прокуратура проверит коллег заммэра Нягани, сдававшего квартиру под бордель

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В администрации Нягани (ХМАО) началась антикоррупционная проверка после того, как выяснилось, что заместитель главы города сдавал свою квартиру под бордель, сообщили в четверг "Интерфаксу" в региональной прокуратуре.

Основанием для проверки стали сведения о том, что чиновник скрывал доход, полученный от сдачи квартиры в аренду.

В прокуратуре пояснили, что замглавы города Нягани проходил свидетелем по уголовному делу об организации занятия проституцией: чиновник сдавал свою квартиру женщине, организовавшей в ней бордель. В результате чего и вскрылся факт сокрытия доходов.

"В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города, отвечающих за анализ сведений о доходах. Не исключено, что в рамках проверки будут выявлены другие факты нарушения антикоррупционного законодательства", - сказал собеседник агентства.

В администрации Нягани агентству сообщили, что скрывший доходы от сдачи квартиры замглавы Виктор Манухин написал заявление об увольнении.

ХМАО Нягань

Новости по теме

Новости

Северная Македония выдала РФ виновника смертельного ДТП на Кутузовском проспекте

Главного бухгалтера посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 50 млн рублей

ПМЭФ-2019

В Минздраве РФ заявили, что запрещать аборты ни в коем случае нельзя

В Минздраве РФ заявили, что запрещать аборты ни в коем случае нельзя

В правительстве пообещали оградить "Яндекс" от чрезмерного административного давления

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Дело Baring Vostok

Вопрос об участии Калви в работе ПМЭФ пока остался без ответа

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ Белянкина

Что произошло за день: среда, 5 июня

Экс-главу штаба Навального освободили от штрафа за зеленолицую "Родину-мать"

Арестован предполагаемый убийца спецназовца ГРУ Белянкина

Арестован предполагаемый убийца спецназовца ГРУ Белянкина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');