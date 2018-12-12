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Чиновника Ространснадзора уволили после того, как его жена купила 66 машин

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Грубые правонарушения в коррупционной сфере становятся основанием для увольнения чиновника в связи с утратой доверия, заявил генпрокурор Юрий Чайка в интервью газете "Коммерсантъ".

"Например, чиновника Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) уволили после того, как в ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок. А с начальником управления федеральными автодорогами в Краснодаре расторгли трудовой договор, когда выяснилось, что чиновник заключил контракты на капитальный ремонт дорог более чем на 2,6 млрд рублей с ДРСУ, учредителю которого был должен 6 млн рублей", - сказал Чайка.

Он отметил, что в 2016 году в результате прокурорского вмешательства в связи с утратой доверия было уволено 383 должностных лица, в 2017 году - более 1,2 тыс. человек, а за девять месяцев этого года - 908 чиновников.

С этого года, рассказал генпрокурор, имена увольняемых в связи с утратой доверия вносятся в специальный реестр, размещенный в открытом доступе на сайте "Госслужба". В настоящее время он содержит сведения о более чем 600 лицах.

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