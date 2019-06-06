"АЛРОСА" оценила восстановление затопленного рудника "Мир" в 73 млрд рублей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" впервые опубликовала предварительные расчеты по проекту восстановления подземного рудника "Мир" в Якутии, затопленного в результате аварии в августе 2017 года.

Как следует из презентации компании, оценка будущих капвложений в проект восстановления - около 73 млрд рублей, IRR проекта - 18,3%. Отмечается, что добыча на "Мире" может возобновиться в 2031-32 гг.

Уровень ожидаемой добычи - 3,8 млн карат в год при производстве 1,3 млн тонн руды. Это выше последнего на данный момент полного годового показателя рудника - 3,19 млн карат в 2016 году. Запасы месторождения "Мир" насчитывают 68,6 млн карат, говорится в презентации.

"АЛРОСА" отмечает, что решение о старте проекта восстановления будет принято после завершения технико-экономического обоснования, так что пока все цифры являются предварительными.

Ранее "АЛРОСА" сообщала, что работы по восстановлению рудника "Мир" могут начаться не ранее 2024 года. "В случае принятия решения о целесообразности восстановления подземного рудника "Мир" на его строительство, по предварительным оценкам, потребуется 6-8 лет", - отмечала "АЛРОСА". Альтернативой восстановления является полная консервация месторождения.

В этом году "АЛРОСА" планирует начать работы по доразведке глубоких горизонтов месторождения до отметки -1300 метров с целью подтверждения запасов. Бюджет на проведение работ - около 2 млрд рублей (сумма была включена в инвестпрограмму на 2019 год, которая составляет 28,7 млрд рублей).

Затопление рудника

Авария на руднике "Мир" компании "АЛРОСА" в Якутии произошла 4 августа 2017 года. В затопленном руднике находился 151 шахтер, восемь из них спасти не удалось. В результате аварии были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта. Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" продолжалась в общей сложности три недели.

На подземный рудник "Мир" приходилось около 10% добычи "АЛРОСА". Руда трубки "Мир" отличается высоким содержанием крупных высококачественных алмазов, которые, в отличие от мелкоразмерного сырья, всегда востребованы на рынке. По состоянию на начало 2018 года на балансе трубки "Мир" оставались запасы по категории C1 в размере 129,74 млн карат. Подземная добыча этих запасов заняла бы 17-20 лет.