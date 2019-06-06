Четыре человека погибли в Иваново из-за выехавшего на встречку автомобиля

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Жертвами ДТП, которое произошло в четверг на Минской улице в Иваново, стали четыре человека. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительным данным, в 12:45 водитель автомобиля "Лада Гранта" при обгоне выехал на встречную полосу и пытался вернуться в свой ряд, когда увидел встречный транспорт. Однако он не справился с управлением и сбил на пешеходном переходе девушку.

После этого "Лада Гранта" врезалась в дом, на месте погибли ее водитель и два пассажира. Личности погибших пока не установлены.