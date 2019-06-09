Поиск
Важно
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа

В автоаварии с автобусом в Нигерии погибли почти 20 человек

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере 18 человек погибли в автобусе в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Нигерии, сообщили местные СМИ. Авария произошла в минувшую субботу на скоростном шоссе в штате Ондо на юго-западе страны. По не установленной пока причине водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с автобусом, в котором находилось 18 человек.

После столкновения обе машины загорелись, все 18 человек в автобусе погибли.

Водитель грузовика с места происшествия бежал.

Нигерия

Новости по теме

Новости

Пекин предупредил мировые компании об угрозах следования торговой политике США

Президент Мексики предложил Трампу развивать дружеские отношения

Президент Мексики предложил Трампу развивать дружеские отношения

Президент Албании заявил об отмене муниципальных выборов

В Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы

В Южной Осетии в воскресенье пройдут парламентские выборы

Пекин предостерег Microsoft и Dell от отказа продавать технологии Китаю

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Москалькова продолжит следить за расследованием дела Голунова

Москалькова продолжит следить за расследованием дела Голунова
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Галина Тимченко отказалась считать домашний арест Голунова победой

ХАМАС и ООП раскритиковали посла США за идею присоединения части Палестины к Израилю

Парламент Молдавии отправил в отставку главу спецслужбы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');