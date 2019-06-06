Бывшему замглавы Спецстроя Загорулько снизили срок заключения

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд снизил с восьми до шести лет срок лишения свободы бывшему первому заместителю главы Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой) Александру Загорулько, который признан виновным в коррупции. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Апелляционным постановлением Мосгорсуда приговор Щербинского суда Москвы от 4 марта 2019 года изменен: Загорулько окончательно назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на шесть лет со штрафом в размере 700 тыс. рублей и лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на два года шесть месяцев", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Щербинский суд приговорил Загорулько к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в размере 10 млн рублей и лишением права занимать должности на госслужбе в течение пяти лет.

Загорулько признан виновным в трех эпизодах мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) и особо крупном взяточничестве (часть 6 статьи 290). Его дело было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Как установлено судом и следствием, Загорулько и бывший замглавы Спецстроя Александр Буряков, а также еще ряд фигурантов похитили порядка 500 млн рублей при заключении договоров с подрядными организациями на строительство и реконструкцию объектов Минобороны РФ.

Пресненский суд Москвы 21 июля 2018 года прошлого года приговорил Бурякова к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 600 тыс. рублей. Позднее Мосгорсуд снизил ему срок наказания на три месяца - до четырех лет и девяти месяцев колонии.