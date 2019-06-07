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Сбербанк и McDonalds задумались об открытии совместных точек обслуживания

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк России и McDonalds прорабатывают возможность открытия совместных точек обслуживания, сообщил "Интерфаксу" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Мы сейчас прорабатываем с McDonalds интересный концепт, где мы могли объединить наши клиентопотоки. У McDonalds большой клиентопоток и у нас большой клиентопоток. И мы надеемся, что это будет интересно клиентам, потому что для нас важно искать новый клиентский опыт и помогать клиентам получать то, что им нужно", - сказал Ведяхин.

Он уточнил, что скоро планируется открытие "пилотной" точки, детали проекта еще прорабатываются.

Российские банки уже осуществляли проекты по расширению функционала отделений небанковскими сервисами. В частности, банк "Открытие" интегрировал в несколько своих офисов элементы кофейни Starbucks.

Сбербанк McDonalds

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