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Сбербанк и McDonald's заключили еще одно соглашение о партнерстве

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк и McDonald's заключили дополнительное соглашение в рамках стратегического партнерства, намерены развивать сотрудничество в сферах проектного финансирования, изучения потребительского рынка, программ лояльности и развития цифровой экосистемы, говорится в сообщении банка.

Документ в рамках Восточного экономического форума подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и гендиректор McDonald's в России Марк Карена.

Сотрудничество по исследованию потребительского рынка будет направлено на оценку потребительского спроса на питание вне дома и возможность пересмотра сегментации предприятий быстрого обслуживания. Создание цифровой экосистемы откроет возможности для онлайн-заказов, а также позволит определить оптимальные места для новых торговых точек.

"Соглашение также предусматривает возможность разработки инновационных концепций обслуживания, когда предприятия McDonald's будут объединены с отделениями Сбербанка общей зоной ожидания, а также другие варианты сотрудничества, которые обсуждаются в настоящее время. Все эти новшества направлены на дальнейшее повышение удобства для посетителей. Для реализации проекта рассматривается несколько площадок в регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге", - отмечает Сбербанк.

О том, что Сбербанк и McDonald's прорабатывают возможность открытия совместных точек обслуживания, в начале июня "Интерфаксу" сообщил Александр Ведяхин. Тогда он отметил, что скоро планируется запустить такой "пилот".

Российские банки уже пробовали расширять функционал отделений небанковскими сервисами. Так, банк "Открытие" интегрировал в несколько своих офисов элементы кофейни Starbucks.

Сбербанк McDonalds ВЭФ-2019

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