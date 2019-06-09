Спасатели нашли живым второго члена экипажа упавшего в Бурятии Ан-2

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили второго члена экипажа самолета Ан-2, который совершил аварийную посадку в Тункинском районе Бурятии, сообщили в воскресенье в единой дежурно-диспетчерской службе района.

Как отметил собеседник агентства, у него перелом голени.

По его данным, спасатели с вертолета Ми-8 высадились в месте обнаружения второго пилота и готовят площадку для транспортировки пострадавшего.

В пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте "Интерфаксу" сообщили, что на место происшествия выехали следователи для проведения проверки.

Ранее сообщалось, что в Бурятии разбился Ан-2, который занимался обработкой леса от вредителей. Самолет принадлежит хакасской авиакомпании "Феникс", которая базируется в Красноярском крае.