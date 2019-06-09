В Бурятии разбился самолет Ан-2

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Самолет Ан-2 упал в Тункинском районе Бурятии, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в единой дежурно-диспетчерской службе района.

Как рассказал представитель службы, Ан-2 совершил аварийную посадку в горной местности. Один из двух членов экипажа найдет живым, поиски второго продолжаются, отметил он.

По его словам, поисками занимается вертолет Ми-8.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что самолет занимался обработкой леса от вредителей. По данным ведомства, он принадлежит красноярской авиакомпании "Феникс".