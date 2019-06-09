Поиск

В городе Щекино под Тулой начался пожар в торговом центре

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В здании торгового комплекса в городе Щекино Тульской области произошел пожар, все посетители эвакуированы, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы регионального управления МЧС Максим Пряхин.

Он уточнил, что горит двухэтажный торговый комплекс площадью 50 на 50 метров, из него эвакуированы 20 человек. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Как сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону, горение происходит по всей площади здания.

Предварительно, на крыше здания проводились ремонтные работы.

Тульская область

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 9 июня

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Кадыров призвал СМИ и общественность не мешать расследованию "дела Голунова"

Кадыров призвал СМИ и общественность не мешать расследованию "дела Голунова"
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В РИА ФАН отвергли искажение фактов на фоне готовящегося против них иск РБК

Спасатели нашли живым второго члена экипажа упавшего в Бурятии Ан-2

В Бурятии разбился самолет Ан-2

Летевший из Петербурга в Алма-Ату лайнер вынужденно сел в московском аэропорту

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Снимки с сайта столичной полиции оказались не связаны с делом Голунова

В Кремле заверили, что Россия и Китай не координируют действия против США

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Полиция наблюдала за Иваном Голуновым с марта

Полиция наблюдала за Иваном Голуновым с марта
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских

Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');