В городе Щекино под Тулой начался пожар в торговом центре

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В здании торгового комплекса в городе Щекино Тульской области произошел пожар, все посетители эвакуированы, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы регионального управления МЧС Максим Пряхин.

Он уточнил, что горит двухэтажный торговый комплекс площадью 50 на 50 метров, из него эвакуированы 20 человек. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Как сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону, горение происходит по всей площади здания.

Предварительно, на крыше здания проводились ремонтные работы.