Пожар в торговом центре под Тулой потушен

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Пожар в торговом центре в городе Щекино Тульской области ликвидирован, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы Главного управления МЧС по региону Максим Пряхин.

В результате пожара сгорела кровля по всей площади торгового центра "Фатай". Сообщение о пожаре поступило в 17:55, открытое горение удалось ликвидировать в 20:34. Из двухэтажного здания эвакуировали 20 человек, никто из них не пострадал. Общая площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров.

По предварительной версии, огонь появился на крыше здания, где проходил ремонт. Причина пожара пока не установлена.