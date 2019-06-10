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В Кабардино-Балкарии черкесского активиста задержали по подозрению в хранении наркотиков

Задержанный - глава общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Кабардино-Балкарии полицейские задержали сопредседателя Демократического конгресса народов России, руководителя черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко. Сотрудники МВД утверждают, что нашли у него в машине наркотики, пишет "Коммерсантъ".

Кочесоко задержали 7 июня. По словам родственников активиста, защитника ему пообещали предоставить 10 июня. Его родные и близкие начали собирать деньги на адвокатов.

Полицейские остановили машину лидера "Хабзэ", когда он ехал домой из гостей. После этого его доставили в отделение полиции, а затем в СИЗО в Нальчике, рассказал "Кавказскому узлу" активист и сооснователь "Хабзэ" Азамат Шорманов. О задержании Кочесоко стало известно 8 июня из публикацией его друзей в фейсбуке. Шорманов заявил о попытках давления властей на "Хабзэ" перед задержанием лидера движения.

В субботу полиция провела обыски у двух соратников активиста Мурата Шурдумова и Асланджери Дымова, которые 7 июня находились с ним в машине. В тот же день их доставили в полицию и после допроса отпустили под подписку о невыезде. Также в субботу прошли обыски в офисе "Хабзэ", где изъяли все компьютеры и электронные носители информации.

В конце мая Кочесоко сообщил, что к его родителям приходил чиновник районной администрации и рекомендовал, чтобы он "сбавил активность", напоминает "Кавказский узел". Это произошло после того, как Кочесоко провел в Нальчике круглый стол, посвященный проблемам федерализма.

В сентябре 2018 года Кочесоко участвовал в конном походе в память о 310-летии Канжальской битвы, который привел к межнациональным столкновениям в балкарском селе Кенделен.

В январе 2018 года в Чечне задержали главу регионального отделения "Мемориала" Оюба Титиева. Его обвинили в хранении наркотиков, которые полицейские нашли у него в автомобиле. Правозащитник вину не признал. 18 марта 2019 года Шалинский городской суд приговорил его к четырем годам колонии-поселения.

Кабардино-Балкария КБР Нальчик Мартин Кочесоко Оюб Титиев Чечня

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