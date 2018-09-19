Конфликт кабардинцев и балкарцев в селе Кенделен стал поводом для доследственной проверки

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по КБР инициировало доследственную проверку по событиям в селении Кенделен, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

"Участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы 18 сентября были остановлены на пути в селение Кенделен, а сотрудники МВД по КБР и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ стремились не допустить столкновения сторон", - говорится в пресс-релизе.

Также уточняется, что участники противостояния отказывались выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Неустановленные лица применили физическое насилие в отношении представителей власти, пытались спровоцировать столкновение сторон, в том числе, размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем, призывы, возбуждающие ненависть и вражду по признаку национальности

"В ближайшее время зачинщики будут установлены и решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - отмечается в пресс-релизе.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник, 30 всадников совершили конное восхождение на плато Канжал в Кабардино-Балкарии, приуроченное к 310-летию победы в Канжальской битве над войсками крымского хана Каплан-Гирея.

Кабардинцам не дали проехать напрямую через балкарское село Кенделен. Активисты, не участвовавшие в походе, собрались толпой у села Кенделен и требовали пропустить всадников на обратном пути. Балкарцы за вниманием к историческому событию видят претензии на земли.

В социальных сетях разгораются споры среди комментирующих события.

В противовес попытке разжечь межнациональный конфликт, балкарцы и кабардинцы размещают в соцсетях фотографии, где они запечатлены вместе.