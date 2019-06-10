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В Волгограде женщину задержали за надпись на мемориале

Она написала краской из баллончика "Пусть всегда будет солнце"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Волгограде полицейские задержали 29-летнюю женщину по подозрению в вандализме. Она созналась, что нанесла краской из баллончика надпись "Пусть всегда будет солнце" на мемориал в Центральном районе города. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

"9 июня в полицию поступило сообщение от граждан о том, что неизвестная наносит надпись на стену мемориального комплекса в Центральном районе, установленного на месте нахождения в 1942-1943 годах штаба 13-ой Гвардейской дивизии", - сказала представитель управления.

Подозреваемую задержали прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы.

Проверка по факту продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Волгоград полиция ВОВ

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