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Финские пограничники приняли русскую ладью за трехголового монстра

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Экипаж катера береговой охраны Финляндии принял очертания старинной русской ладьи за "трехголового монстра", сообщает местное издание Ilta-Sanomat.

Оптический обман произошел из-за сильного тумана, во время которого пограничный катер направился проверить неизвестное судно около острова Аспен. Из тумана на финских пограничников выплыла сначала одна голова дракона, а затем и две другие. Но затем стало понятно, что это носовая фигура старинной ладьи - трехголовый дракон.

Оказалось, что это копия русской старинной ладьи - "Змей Горыныч", экипаж которой состоит из семи человек, они были одеты в костюмы эпохи викингов. Российская яхта (по классификации пограничной службы) направлялась через территориальные воды Финляндии и Швеции в сторону Норвегии.

Древнерусская ладья "Змей Горыныч" была построена в Самаре и вышла 5 мая из национального парка "Самарская лука". Планируется, что за время похода экипаж посетит порты Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и России.

Финляндия

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