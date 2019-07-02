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На Балтике затонула литовская музейная парусная лодка с капитаном-историком

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Парусная лодка (куренас), принадлежащая Клайпедскому морскому музею, затонула во вторник в лагуне Балтийского моря (Куршский залив), капитан судна пропал, сообщила во вторник представитель музея Нина Путейкене.

"Два человека спасены. Ищут главного музейного работника-историка отдела истории судоходства, капитана куренаса Ромалдаса Адомавичюса", - рассказала она.

На место крушения отправлен пограничный катер и военный вертолет.

Парусная деревянная лодка шла на слет судов национальной экспедиции, который должен состояться в Каунасе 6 июля. По словам представителя музея, капитан построил затонувший куренас своими руками.

Литва

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