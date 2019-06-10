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Стартовые комплексы "Восточного" и "Байконура" застрахуют на 16 млрд рублей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) объявил конкурс на страхование стартовых комплексов на космодроме "Байконур" (Казахстан) и наземного стартового комплекса, находящегося на космодроме "Восточный", на общую сумму 16 млрд рублей, следует из документации на сайте госзакупок.

Страхованием покрываются риски при запуске ракет-носителей типа "Протон" и "Союз" на случай полной гибели или повреждения стартового комплекса в результате пожара, взрыва, возгорания, наводнения, ошибки изготовления, противоправных действий третьих лиц и других событий.

Начальная цена контракта - 62,9 млн рублей. Договором также предусмотрена франшиза на общую сумму 12 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 7 по 20 июня. Договор заключается сроком на один год, он начнет действовать с 6 июля при запусках ракет с космодрома "Байконур" и с 4 июля - с космодрома "Восточный".

Как сообщалось ранее, в 2010-2018 годах Россия потеряла более 35 млрд рублей из-за аварийных космических пусков. Убытки от аварий при незастрахованных космических пусках составили 10,5 млрд рублей.

Как следует из проекта постановления правительства, разработанного госкорпорацией "Роскосмос", в 2019-2021 годах на пуски космических ракет планируются потратить 259,4 млрд рублей.

Роскосмос ЦЭНКИ Байконур Восточный

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