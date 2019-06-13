Медведев констатировал срыв "Роскосмосом" контрактов по пилотируемым полетам

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал задержки в сроках запусков космических аппаратов и невыполнение госконтрактов по пилотируемым полетам.

"К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, сроки запуска для развертывания постоянно переносятся. Я имею в виду российский сегмент", - сказал Медведев на совещании по развитию ГК "Роскосмос".

По его словам, есть сложности и у подведомственных организаций.

Медведев заявил, что "Роскосмос" должен до конца года освоить еще около 200 млрд рублей. Сейчас из выделенного бюджета использовано около 22%. "Мы, к сожалению, уже сталкивались с ситуацией, когда корпорация не смогла использовать бюджетные инвестиции. Мы понимаем, какие негативные последствия влечёт - это и недозагруженные предприятия, и несоблюдение различных сроков", - добавил премьер.

По его словам, в этом году на космические программы заложено около 260 млрд рублей. "Уже направили государственной корпорации большую часть денег - 183 млрд 200 млн рублей. Оставшиеся средства будут доведены", - сказал премьер.

Премьер-министр также заявил, что сроки строительства космодрома Восточный находятся под угрозой. "Мы когда встречались в январе, говорили, что там темпы недостаточные. Стройка под угрозой незавершения к запланированному времени" - сказал Медведев на совещании по вопросу развития корпорации "Роскосмос".

Премьер заявил, что намерен заслушать доклады участников совещания о строительстве объектов на космодроме, а также о проблемах с пусками.

Медведев отметил, что он подписал документ о внесении изменений в федеральную космическую программу. По его словам, новый документ приводит "запланированное финансирование в соответствии с федеральным бюджетом на этот год и на два ближайших года", при этом показатели и цели программы остаются прежними.

Премьер-министр подчеркнул, что Россия должна вернуть себе лидерство в космосе. "Очевидно, что Россия, которая была первопроходцем в космосе, опережала в этой сфере абсолютное большинство других стран, не имеет права сдавать позиции. Сегодня таких достижений у нас, к сожалению, не так много, но лидерство возвращать нужно",- сказал Медведев.

"Это не только вопрос престижа, но и вопрос национальной безопасности", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что финансово-экономическое состояние госкорпорации "Роскосмос" требует внимания со стороны государства и постоянного контроля.