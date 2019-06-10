Жители кузбасского Киселевска попросили убежища в Канаде из-за плохой экологии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Несколько жителей Киселевска (Кузбасс), недовольные плохой экологической ситуацией в городе, обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им статус беженцев.

"Достопочтенный Трюдо, мы хотим обратиться к вам с огромной просьбой о рассмотрении вопроса предоставления статуса беженца жителем Кузбасса, в частности, жителям Киселевска. Этой зимой весь мир увидел наш черный снег. Мы задыхались от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Наши дети почти всю зиму не могли выйти на улицу, чтобы погулять. Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли", - говорится в видеообращении жителей Киселевска, опубликованном в соцсетях.

В пример ухудшения экологии приводится информация о взрывах на находящихся поблизости угольных разрезах, увеличении количества онкологических больных, отсутствии чистой воды.

"Мы испробовали все способы, чтобы решить проблему, но у нас ничего не получается. Мы выбрали Канаду, потому что она очень похожа на нашу Сибирь. Много снега, холодно. Чистый воздух и чистая вода сейчас становятся недоступными во многих городах Кузбасса", - утверждали авторы послания.

Они также обратились с просьбой к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу рассказать представителям России о проблемах их региона и города Киселевска. Иной возможности довести свою информацию до местных властей авторы не видят.

В пресс-службе администрации Киселевска агентству "Интерфакс" сообщили, что к ним жалоб от авторов видеообращения не поступало.

В свое время в Киселевске произошел подземный пожар в закрытой шахте, дым от которого вышел на одну из улиц города. Кроме того, в феврале 2019 года жители города публиковали фотографии с улиц, на которые выпал снег черного цвета, после чего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 251 УК РФ (загрязнение атмосферы).

Чёрный снег Кузбасса по слоям (Киселёвск). https://t.co/pedxARCQk4 — Фома Неверов (@tele42) 14 февраля 2019 г.

На территории Киселевска находится порядка 10 угледобывающих предприятий и ряд обогатительных фабрик, в том числе, непосредственно в черте городе. Угольные отвалы от разрезов, начавших работу в 50-е годы прошлого столетия, находятся на расстоянии менее 1 км от центра города.

По данным Росстата, численность населения Киселевска снижается с 1962 года, когда в нем проживали 142 тыс. человек. На 1 января 2017 года в городе жили 90 980 человек.