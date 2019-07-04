Горожане болеют в полтора раза больше селян

Негативное воздействие городов на здоровье нужно учитывать в проектировании инфраструктуры, считает вице-премьер Голикова

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В крупных городах распространяемость заболеваний в полтора раза выше, чем на селе, заявила на Московском урбанистическом форуме вице-премьер Татьяна Голикова.

Она объяснила, что в городах хуже воздух и вода, горожане меньше двигаются из-за высокой доступности транспорта, высокая плотность населения способствует скорому распространению инфекций, а многочисленные машины и техника способствуют получению травм.

Эти недостатки остаются одновременно с преимуществами городов - лучшей доступностью социальных и медицинских услуг, образования, развитой инфраструктурой, которая позволяет вести здоровый образ жизни. Чтобы снизить негативное влияние этих факторов, в городах развивают технологии по очистке воды и воздуха и организуют возможности для физической активности населения, отметила вице-премьер.

Голикова также отметила необходимость оценить последствия для здоровья от развития цифровых технологий. Она напомнила, что эти технологии, с одной стороны, повышают доступность социальной сферы, с другой стороны, вызывают "рост болезней глаз, стрессовых состояний, психозависимых состояний и ряда других".

Урбанизация, по мнению чиновницы, порождает необходимость быстро модернизировать методы проектирования городской инфраструктуры, готовить специалистов в этой области и вырабатывать новые подходы в здравоохранении.