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В Крыму задержаны восемь сторонников "Хизб ут-Тахрир"

В Крыму задержаны восемь сторонников "Хизб ут-Тахрир"
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Фото: Снимок с видео ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Предполагаемые организаторы и члены ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Крыму после обысков, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

"Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения") по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России. Ее главная цель - халифат, то есть теократическое государство, объединяющее весь исламский мир.

"В рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного частью 1 и 2 статьи 205.5 УК РФ (организация и участие в деятельности террористической организации), проведены обыски в Алуште, Белогорске и в Симферопольском районе - по местам проживания трех организаторов и пяти членов ячейки террористической организации", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе обысков изъяты экстремистская литература, средства вычислительной техники и связи, электронные носители информации. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В мае секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что за год в Крыму выявлены три ячейки "Хизб ут-Тахрир". Последние массовые обыски прошли в конце марта, после них были задержаны 23 человека: два десятка на полуострове, еще трое - в Ростове-на-Дону.

Крым ФСБ Хизб ут-Тахрир

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