Суд приговорил пять крымчан к реальным срокам за участие в "Хизб ут-Тахрир"

Они получили сроки от 12 до 17 лет в колонии строгого режима

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Северо-Кавказский окружной военный суд признал пятерых жителей Крыма виновными в организации или участии в деятельности ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России). Об этом из зала суда сообщил корреспондент "Интерфакса".

Братья Теймур и Узеир Абдуллаевы, Рустем Исмаилов, Эмил Джемаденов и Айдер Салединов приговорены к срокам от 12 до 17 лет в колонии строгого режима.

Суд и следствие установили, что Теймур Абдуллаев в марте 2014 года организовал в Симферополе ячейку "Хизб ут-Тахрир". В нее вошли остальные подсудимые.

По версии следствия, Теймур Абдуллаев занимался скрытой пропагандой, склоняя местных жителей к участию в террористической организации, воздействуя при этом на их религиозные чувства, а также хранил и распространял экстремистские материалы.

Ячейка имела высокую степень организованности и действовала максимально скрытно, отмечало следствие. Предполагаемых ее участников задержали в 2015-2016 годах в Севастополе, Ялте, Бахчисарае и Симферополе.

В мае секретарь Совета безопасности Николай Патрушев отмечал, что за год в Крыму выявлены три ячейки "Хизб ут-Тахрир".

Верховный суд России в 2003 году признал "Хизб ут-Тахрир" ("Исламскую партию освобождения") террористической организацией и запретил ее.