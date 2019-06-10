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Глава чеченского "Мемориала" Титиев освобожден досрочно

Глава чеченского "Мемориала" Титиев освобожден досрочно
Глава чеченского "Мемориала" Оюб Титиев в Шалинском городском суде
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении (УДО) руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, осужденного на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков.

"Судом удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении Титиева", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Заседание проходило в колонии-поселении в Аргуне.

В ходатайстве адвоката правозащитника - Петра Заикина отмечалось, что Титиев "не совершал дисциплинарных проступков за все время содержания под стражей, строго соблюдает правила внутреннего распорядка колонии, добросовестно выполняет работы по благоустройству территории и общежития, участвует в воспитательных мероприятиях, занимается спортом, много читает, соблюдает традиции ислама, у него есть семья, с которой он поддерживает связь, и постоянное место работы".

Адвокат настаивал на том, что Титиев "не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного ему наказания, так как он осознает свою роль в жизни общества и последовательно реализовывает себя в качестве добропорядочного и законопослушного гражданина нашей страны".

Шалинский городской суд Чечни 18 марта приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения, признав его виновным в хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ).

Согласно приговору, Титиев без цели сбыта хранил каннабис (марихуану) массой не менее 207,84 грамма, который был обнаружен у него при осмотре в машине 9 января прошлого года.

Правозащитник настаивал на том, что наркотики ему подбросили полицейские, а его уголовное преследование инициировали власти Чечни, чтобы воспрепятствовать работе "Мемориала" в регионе.

В то же время глава республики Рамзан Кадыров заявлял, что "в Чечне никто не радуется, что Титиев оказался под следствием", однако, по его словам, "его проблемы не имеют никакого отношения к правозащитной деятельности, если даже он состоит во всех подобного рода организациях мира", поскольку "он привлекается к ответственности по подозрению в хранении наркотических веществ".

Как сообщили в "Мемориале" 1 апреля, правозащитник решил не обжаловать приговор, так как намерен просить об УДО.

Мемориал Оюб Титиев

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