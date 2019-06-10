Кадыров приветствовал решение об УДО Титиева

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал объективным решение суда об условно-досрочном освобождении руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева.

"Я всегда выступаю за то, чтобы наказание преследовало цель воспитания и исправления человека. Если содеянное любым гражданином по закону подпадает под статью, связанную с ограничением свободы, это наказание должно служить инструментом исправления и возвращения человека на свободу, способным быть полезным семье и обществу, а не превращать его в рецидивиста", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Кадыров обратил внимание на то, что суд с первого же раза признал возможным досрочно освободить Титиева. В связи с этим глава Чечни убежден, что были изучены все обстоятельства и принято объективное решение.

В понедельник, 10 июня, Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Оюба Титиева, осужденного на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков.

Согласно приговору, Титиев без цели сбыта хранил каннабис (марихуану) массой не менее 207,84 грамма, который был обнаружен у него при осмотре в машине 9 января прошлого года.

Сам правозащитник настаивал на том, что наркотики ему подбросили.