Примаковские чтения: "А где европейская солидарность?"

О первом дне заседания пятого ежегодного международного форума

Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - 10 июня в Москве начал свою работу ежегодный международный форум "Примаковские чтения". Тема этого пятого форума - "Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы?". Специальный корреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов передает о первом дней заседания.

Европа удивилась и возмутилась!

"Примаковские чтения" заняли одно из ведущих мест среди общественно-научных мероприятий не только России, но и в мире. Это и понятно. Темы всегда на них особенно актуальны и конкретны. Поэтому для участия съезжаются известные ученые, политики, общественные и государственные деятели многих стран мира.

Согласно теме, я приготовился выслушать резкие осуждения политики двух сверхдержав – России и США. Не исключал, что "достанется" и Китаю. Как потом выяснилось в беседах во время перерывов такие ожидания были присущи не только мне. И каково же было удивление у всех, что европейские представители больше всего обличали нынешнюю администрацию США. Но не за конфронтацию с Россией или Китаем, а за отношение к Европе. Причем если восточноевропейские государства старались смягчить критику, то представители Старой Европы были разгневаны! Сыпались обвинения в том, что Трамп "отвернулся от нас" (имеется в виду от Евросоюза)!

И хотя заседание секции, которое вел заместитель председателя Оргкомитета академик Александр Дынкин, судя по заголовку, было посвящено противоборству великих держав, именно эта тема звучала меньше всего. По крайней мере, если и звучала, то приглушенно. Председательствующий говорил о поляризации политических позиций европейских стран, о том, что санкции США в отношении России в Азиатско-тихоокеанском регионе, если и поддерживаются, то очень слабо, скорее вынужденно, чтобы самим не попасть под американский гнев!

Многополярность

Поляризация, как ее видели и другие выступавшие, скорее касалась политики европейских стран по отношению к США. Если одни, как, например, Франция, стремятся к стратегической автономии, то Польша приветствует решение Вашингтона построить в этой стране противоракетные базы. Также, как и Румыния. И хотя другие страны, идущие в форватере политики США, не назывались, зато говорилось в этом контексте о "малых" странах.

Бывший президент Польши Александр Квасневский в своем выступлении объяснял, что в результате правильной политики руководства Польши его страна, даже в кризисные для всех годы, показывала прирост ВВП в пять процентов! В Польше построены демократические отношения между правящими партиями и оппозицией в отличие от Венгрии. Но ни словом не обмолвился о базах США! Только высказался в пользу многополярности. Да и другие выступления политиков из "малых стран" Европы не отличались резкостью в отношении США и Трампа, но тоже говорили о приверженности политики многополярности.

У Европы сил оказалось недостаточно

Зато вся острота вылилась во время следующей сессии. Обсуждалась, вернее, на повестке дня должна была обсуждаться тема "ЕС как глобальный стратегический игрок: становление субъектности?" И судя по выступлениям было ясно, что знак вопроса в заголовке темы поставлен не зря!

Вел заседание, как никто другой, вроде бы, подходящий для обсуждения этой темы Вольфганг Ишингер – председатель Мюнхенской конференции по безопасности. Политик, явно симпатизирующий США. Он покритиковал супердержавы за "постоянную борьбу между собой", выразил сожаление, что такая тщательно продуманная позиция европейских держав плюс России в отношении ядерной программы Ирана не нашла поддержки у президента США Дональда Трампа. "У Европы сил оказалось недостаточно" отстоять свою позицию, резюмировал он. Вероятно, он при этом исходил из одной ранее услышанной им от одного политика сентенции: "в Европе существуют маленькие страны и те, кто не до конца понял, что они маленькие." Иными словами, говоря, нет на континенте таких, кто смог бы противостоять Великим!

"Наш крупнейший союзник отвернулся от нас"

Следующие выступавшие были острее. Натали Точчи, специальный советник высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности. В сферу ее научных интересов входит европейская внешняя политика и разрешение конфликтов! Она задала вопрос: "можем ли мы дать Европе возможность быть суверенной?" Но, судя по ее дальнейшим словам, она не очень в это верит.

"Наш крупнейший союзник (имелись в виду США - ИФ) отвернулся от нас и от многополярности". Она высказалась в пользу стратегической автономии Европы, пояснив, что она понимает под этим термином: "право принимать решения, иметь возможность самим защищать себя, жить по внутренним законам, без давления извне". Это не протекционизм, пояснила она. Это "возможность работать, заниматься кооперацией, а не играть на конкуренции Великих Держав". Много говорят о солидарности, продолжала Точчи, но "солидарность надо проявлять на практике, а не за столом!".

"А где европейская солидарность?"

Еще резче говорил Пьер Леллуш, почти четверть века, бывший членом французского парламента, занимавший ряд постов в исполнительной власти. Он обвинил Россию в нарушении договоров и вообще во всех, как говорят, грехах, то есть сторонником России его не назовешь. Но дальше выразил сожаление что "немцы предпочитают в сфере обороны американский зонтик французскому". И уж совсем резко, если не сказать грубо, отчитал американского посла, который приехав в Европу обвинил страны ЕС в протекционизме. Сильно разозлил этот факт французского политика, так что он выразил сожаление, что не сделали как надо: "выкинуть бы этого американского парня из Европы, но не сделали!".

Он тоже негодовал, как и Натали, что Америка не дает возможность Европе производить свое оружие. "Если не можем это сделать, – задал он вопрос, – то зачем его производить?" Он очень резко осудил Трампа и за отказ от выполнения Соглашения по ядерной программе Ирана и за санкции против этой страны, и против тех, кто хотел бы торговать с Ираном. "Я должен спрашивать разрешения у США продать Ирану или Кубе что-то?!"

"Они планируют остановить "Северный поток" и заставляют нас покупать у них газ!?" И задал, при этом, риторический, но важный для понимания ситуации в Европе, вопрос: "А где европейская солидарность?"

Вывод этого опытного политика тяжелый: "мир, в котором мы живем – это возврат к политике силы. И это не очень хороший мир!"

После такого вывода ведущий сессию предложил следующим выступающим говорить так, чтобы "не было слишком грустно".

Да, дальше такой остроты не было, но в кулуарах форума эта часть сессии преобладала в обсуждениях.

И еще: надо сказать, спасибо Оргкомитету за то, что дает возможность почувствовать настроение европейской и очень опытной части общественности!