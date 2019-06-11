Томские ученые создали высокоустойчивый композит для ядерных реакторов нового типа

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Ученые института "Умные материалы и технологии" Томского госуниверситета (ТГУ) разработали новый многослойный материал, предназначенный для производства тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) ядерных реакторов на быстрых нейтронах, сообщает пресс-служба вуза во вторник.

"Композитный материал представляет собой трехслойный материал, состоящий из хромсодержащей стали, ванадиевого сплава и хромсодержащей стали. Главные конкурентные преимущества продукта заключаются в высокой коррозионной и радиационной стойкости одновременно с простотой изготовления и последующей обработки", - говорится в пресс-релизе.

По словам директора института Ирины Курзиной, реакторы на быстрых нейтронах эффективнее и безопаснее, чем реакторы на тепловых нейтронах, но радиационные нагрузки на конструкции в них значительно выше, что приводит к необходимости использовать специальные материалы для корпуса реактора и внутриреакторных систем.

"Поэтому мы разработали новый композит с особыми функциональными характеристиками - повышенной жаропрочностью, высоким сопротивлением статическим, динамическим и радиационным нагрузкам", - сказала Курзина.

Испытания радиационной стабильности показали, что воздействие ионов тяжелых металлов на этот материал не приводит к существенному изменению его фазового состава, композит является коррозионно- и радиационностойким.

По данным разработчиков, использование трехслойного композита в изделиях активной зоны реакторов позволит обеспечить радиационную и коррозионную стойкость конструкций при сверхвысоких параметрах эксплуатации в условиях замкнутого ядерного топливного цикла.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс", сохранив прошлогоднюю позицию.