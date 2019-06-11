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Ярославский омбудсмен посетит колонию из-за сообщений о голодовке экс-мэра Урлашова

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин проверит информацию о голодовке бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, отбывающего наказание в колонии N 2 в Рыбинске.

"Непроверенная информация о голодовке Урлашова поступила. В ближайшее время омбудсмен намерен посетить колонию и проверить", - сообщили "Интерфаксу" в аппарате омбудсмена.

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В местных СМИ появилась информация о том, что экс-мэр Ярославля начал голодовку из-за конфликта другими осужденными.

Между тем в Управлении ФСИН по Ярославской области "Интерфаксу" заявили, что осужденный Урлашов не подавал заявления о голодовке. "Письменного заявления об отказе от приема пищи на имя начальника колонии не поступало. Осужденный принимает пищу в соответствии с распорядком дня", - сказал представитель УФСИН.

В августе 2016 года Урлашов был осужден за получение взятки в размере 17 млн рублей и покушение на получение взятки в особо крупном размере. Ему было назначено наказание в виде 12,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 60 млн рублей. Он отбывает наказание в исправительной колонии N2 в городе Рыбинске.

Ярославская область ФСИН Евгений Урлашов

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