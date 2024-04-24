Осужденный экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов попросил об УДО

Евгений Урлашов в зале заседаний Басманного районного суда. 2013 год. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Московский районный суд Твери рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за коррупцию бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, сообщила пресс-служба суда в среду.

"В Московский районный суд Твери поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении Урлашова Евгения Робертовича, являвшегося мэром города Ярославля до 2017 года и признанного виновным Кировским районным судом Ярославля в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ", - говорится в сообщении.

Судебное заседание назначено на 22 мая в 15:00.

В августе 2016 года экс-мэр был осужден за получение взятки в 17 млн рублей и за покушение на получение взятки в особо крупном размере. Ему было назначено наказание в виде 12,5 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 60 млн рублей.